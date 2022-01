Eurazeo : Nouveau record de levées de fonds en 2021

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé en 2021 un nouveau record de levées de fonds auprès d'investisseurs tiers à 5,2 milliards d'euros, soit une hausse de 80% par rapport à 2020 et de +125% par rapport au montant moyen levé sur les 3 dernières années.



Eurazeo confirme également son statut de leader européen des marchés privés auprès de la clientèle particulière : sur les 5,2 MdE levés en 2021, ce segment a représenté 550 ME, soit près du double du montant levé en 2020.



' Les records successifs témoignent de l'attractivité de ses stratégies d'investissement auprès des grands investisseurs internationaux américains, européens et asiatiques ' indique la direction.



