Eurazeo : Nouveau DG finances et stratégie en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la nomination de William Kadouch-Chassaing comme directeur général finances et stratégie : il succédera à Philippe Audouin à la fin de son mandat de membre du directoire en mars 2022.



Ancien banquier d'affaires, directeur de la stratégie puis directeur financier dans des institutions comme JP Morgan et la Société Générale, William Kadouch-Chassaing apportera son expérience et sa compétence dans des domaines clés.



Expert de la gestion des fonds propres dont il avait la responsabilité à la Société Générale, il dispose également d'une forte connaissance du marché de l'asset management et de la gestion pour compte de tiers.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.