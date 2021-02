Eurazeo : Nominations de MM. Raffarin et Zinsou

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la nomination de MM. Jean-Pierre Raffarin et Lionel Zinsou comme senior advisors et membres de l'Advisory Council du Groupe.



' A ce titre, ils accompagneront les dirigeants et les équipes d'investissement dans leurs réflexions stratégiques, leurs projets d'expansion géographique, la recherche de partenariats et l'analyse des secteurs et des opportunités d'investissement ' indique la direction.



M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre et vice-président du Conseil de Surveillance d'Idinvest depuis 2018, voit son implication élargie à l'ensemble du Groupe.



Economiste et intellectuel, banquier d'affaires, chef d'entreprise, ancien dirigeant de société d'investissement, administrateur de groupes cotés d'envergure mondiale et ancien Premier Ministre du Bénin, M. Lionel Zinsou est une personnalité internationale de premier plan.



