Eurazeo : Nomination chez Eurazeo Patrimoine à Londres

(CercleFinance.com) - Eurazeo Patrimoine, le pôle immobilier du groupe Eurazeo, annonce la nomination de Riccardo Abello au poste de managing director du bureau de Londres, nomination qui 'contribuera à une meilleure couverture des marchés immobiliers britannique et européen'.



Riccardo Abello possède une expérience de 18 ans dans l'investissement immobilier, notamment en tant que responsable puis directeur des acquisitions immobilières européennes chez Franklin Templeton et membre du comité d'investissement mondial.



Cette nomination intervient après les acquisitions de Johnson Estate, ensemble de quatre immeubles de bureaux sur 18000 m2, et d'Euston House, immeuble de bureaux multilocataires de 11000 m2 en plein coeur de Londres.



