Eurazeo : Nomination au directoire

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce que sur proposition de sa présidente du directoire Virginie Morgon, le conseil de surveillance a nommé, le 10 mars, Christophe Bavière comme membre du directoire pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'en mars 2022.



Co-fondateur et président du directoire d'Idinvest Partners depuis 2001, Christophe Bavière fera bénéficier le directoire d'Eurazeo de son expérience et de sa connaissance des marchés du private equity et de la private debt.



Le groupe s'appuiera également sur l'expérience de Benoist Grossmann, co-fondateur d'Idinvest : il assumera les fonctions de directeur général de cette société tandis que sera créé un conseil d'administration présidé par Virginie Morgon.



