Eurazeo : L'UE approuve la coacquisition de BMS

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de BMS Investment Holding Company Limited ('BMS'), par Eurazeo SE, British Columbia Investment Management Corporation ('BCI'), et Preservation Capital Partners ('PCP ').



BMSest un courtier d'assurance qui distribue des produits d'assurance et de réassurance non-vie de spécialité à des clients professionnels.



EurazeoetBCIsont entreprises d'investissement.

PCPest une entreprise de capital-investissement.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence,compte tenu des positions de marché combinées minimales des entreprises et l'absence de relations verticales significatives entre leurs activités.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel