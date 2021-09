Eurazeo : L'Europe approuve la co-acquisition de Planet Group

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé aujourd'hui approuver l'acquisition conjointe de Planet Group, par l'américain Advent International Corporation et le français Eurazeo SE.



Au regard des activités respectives de chaque partie, et en vertu du règlement européen sur les concentrations, la Commission a conclu que la transaction envisagée ne soulèverait aucun problème de concurrence au regard de la présence marginale de Planet sur les marchés pertinents.





