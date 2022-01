Eurazeo : JCDecaux Holding dépasse les 25% des votes

(CercleFinance.com) - JCDecaux Holding a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 janvier, le seuil de 25% des droits de vote d'Eurazeo et détenir 17,86% du capital et 25,53% des droits de vote de la société d'investissement, suite à une diminution du nombre total de droits de vote d'Eurazeo.



Le déclarant précise qu'il n'envisage pas de poursuivre ses acquisitions au-delà du seuil de 23% du capital, conformément à une clause de plafonnement stipulée dans un accord, ni de demander la nomination d'un ou plusieurs membres supplémentaires au conseil de surveillance d'Eurazeo.



