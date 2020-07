Eurazeo : Investissement dans Thought Machine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo, à travers Eurazeo Growth, annonce un investissement de 33 millions de dollars dans le tour de série B de Thought Machine, éditeur du logiciel core banking nouvelle génération Vault, fondé en 2014 par un ancien ingénieur de Google, Paul Taylor.



Ce tour de financement supplémentaire de 42 millions de dollars mené par Eurazeo Growth aux côtés de British Patient Capital et de SEB clôture la série B de Thought Machine et porte le montant total du tour à 125 millions de dollars.



Au cours du premier semestre 2020, Thought Machine a accéléré son recrutement à l'international en embauchant 100 nouveaux collaborateurs. Cette fintech basée à Londres compte parmi ses clients Lloyds Banking Group, Standard Chartered et SEB.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EURAZEO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok