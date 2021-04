Eurazeo : Investissement dans MessageBird

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce mener un tour de table avec Tiger Global, et aux côtés des fonds gérés par Blackrock, Owl Rock, et d'autres investisseurs historiques comme Atomico et Accel, se traduisant par un investissement minoritaire de 200 millions de dollars dans MessageBird.



Cette plateforme mondiale leader de la communication omnicanale conclut ainsi une levée de fonds d'un milliard de dollars, la plus importante Série C jamais réalisée en Europe et la seconde plus importante de part et d'autre de l'Atlantique.



Avec cette nouvelle levée de fonds, MessageBird annonce son entrée en phase finale de négociations en vue de l'acquisition de SparkPost, une transaction de 600 millions de dollars. La levée de fonds lui permettra aussi de poursuivre son expansion internationale.



