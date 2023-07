Eurazeo : Investissement dans CTN Groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo, à travers son activité Corporate Financing (Private Debt) et ses fonds Eurazeo Corporate Relance (ECR) et NOVI 21, annonce ce soir 'un récent investissement auprès de CTN Groupe'.



'L'objectif de cette nouvelle opération est de poursuivre et accélérer le développement de la société', assure la Eurazeo.



Présenté comme 'un acteur majeur sur le secteur de l'évènementiel', CTN Groupe conçoit et distribue depuis plus de 40 ans les produits et solutions nécessaires à la décoration (murs, plafonds, sols, accessoires, etc.) pour un large éventail d'événements.



CTN Groupe a progressivement diversifié son activité sur des secteurs adjacents via des croissances externes réussies : Bâches de France, Like Mirror et via son extension géographique en Angleterre et en Belgique.



Eurazeo indique avoir réalisé une opération 'sponsorless' de 22 millions d'euros afin de permettre la sortie d'Indigo Capital et la transmission du capital en faveur d'une nouvelle génération de managers opérationnels tout en permettant la poursuite de la croissance organique et externe de CTN Groupe sur ses coeurs de métier.





