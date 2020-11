Eurazeo : Hausse de 5% des actifs sous gestion sur 12 mois

(CercleFinance.com) - Eurazeo revendique des actifs sous gestion de 18,8 milliards d'euros à fin septembre, en hausse de 5% sur 12 mois et stables par rapport à fin 2019, dont 13,3 milliards pour le compte d'investisseurs partenaires et 5,4 milliards de capitaux permanents du groupe.



Les actifs sous gestion du private equity s'élèvent à fin septembre à 12,9 milliards d'euros, en hausse de 8% sur 12 mois, les secteurs porteurs liés à la technologie et à la santé représentant respectivement environ 40% et 8% des actifs sous gestion.



'Les tendances des marchés restent structurellement très positives sur les marchés du private equity et de la dette privée sur lesquels le groupe est positionné, les investisseurs continuant d'y augmenter leur allocation', affirme la société.



