Eurazeo : Hausse de 39% des actifs sous gestion sur 12 mois

(CercleFinance.com) - Eurazeo indique qu'à fin juin 2021, les actifs sous gestion du groupe s'élevaient à 25,6 MdsE, soit une hausse de 39% sur douze mois.



Le groupe annonce avoir levé 2424 ME auprès d'investisseurs partenaires au 1er semestre, soit 'plus du double du montant levé au 1er semestre 2020'.

Le résultat net part du Groupe est en très forte progression (+476 ME contre -295 ME au premier semestre 2020).



'Les tendances des marchés restent structurellement très positives sur les marchés sur lesquels le Groupe est positionné, les investisseurs continuant d'y augmenter leur allocation', indique Eurazeo.



Enfin, le groupe anticipe des levées de fonds au 2nd semestre et en 2022 en croissance par rapport au niveau record de 2020 (2,9 MdsE), grâce à un programme de levée de fonds fourni sur toutes ses classes d'actifs.



