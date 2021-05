Eurazeo : Hausse de 21% des actifs sous gestion sur 12 mois

(CercleFinance.com) - Eurazeo revendique, au 31 mars 2021, des actifs sous gestion de 22,7 milliards d'euros, en hausse de 21% sur 12 mois et de 4% par rapport à fin 2020, dont 16 milliards gérés pour le compte d'investisseurs partenaires.



Le groupe d'investissement déclare anticiper en 2021 'une nouvelle croissance des levées grâce à l'attractivité de ses fonds actuellement sur le marché notamment en small-mid buyout, growth et dette privée'.



Par ailleurs, Eurazeo fait part d'un chiffre d'affaires économique du portefeuille en croissance de 20% au premier trimestre 2021 par rapport à la même période en 2020, hors segment voyages et loisirs.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel