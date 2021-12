Eurazeo : Financement en unitranche pour Artefact

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo, à travers son activité Dette Privée, a arrangé et mis en place le financement en unitranche qui a permis l'acquisition d'Artefact par Ardian et son retrait de la côte. Il s'agit d'un financement senior in fine.



' Grâce au financement en unitranche d'Eurazeo, le retrait de la cote d'Artefact sera effectif à compter du 21 décembre 2021 ' indique Eurazeo.



Les managers historiques d'Artefact réinvestiront également afin d'assurer la continuité de la gouvernance avec Vincent Luciani à sa tête, en tant que CEO du Groupe.





