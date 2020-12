Eurazeo : Finalise son investissement dans Questel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo Capital annonce la réalisation de son investissement dans Questel, aux côtés de IK Investment Partners, Raise Investissement et l'équipe de management.



L'opération porte sur 100% du capital de Questel, éditeur de logiciels SaaS et plateforme de services automatisés dédiés aux brevets et aux marques.



La valeur d'entreprise de Questel s'élève à 915 millions d'euros.



Eurazeo et IK investiront chacun un montant initial d'environ 175 millions d'euros et détiendront conjointement la majorité du capital.



Le fonds Eurazeo China Acceleration Fund investit également dans Questel, précise le communiqué d'Eurazeo.



