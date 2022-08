Eurazeo : Entrée au capital de Sevetys pour 250 ME

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce aujourd'hui son entrée au capital de Sevetys via un investissement d'environ 250 millions d'euros.



Fondé en 2017, Sevetys est un groupe d'établissements de soins vétérinaires avec plus de 200 cliniques réparties sur l'ensemble du territoire français.



Sevetys se positionne comme un des leaders français du marché,



À travers cet investissement, Eurazeo souhaite accompagner le groupe Sevetys dans l'accélération de sa stratégie de développement.



Eurazeo se dit 'convaincu du potentiel du groupe Sevetys pour devenir la plateforme française de référence de cliniques vétérinaires'.



