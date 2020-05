Eurazeo : En hausse après ses chiffres trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% après l'annonce de ses chiffres trimestriels. Eurazeo a annoncé un Actif Net Réévalué de 6,2 milliards, soit 78,4 euros par action au 31 mars. Oddo indique que l'ANR publié ce trimestre est proche du dernier publié à 78.4 E contre 80.3 E fin 2019.



Le chiffre d'affaires économique est en baisse de 4,5% au premier trimestre 2020, à périmètre constant, à 1.321,7 millions d'euros.



' Une décote toujours importante et injustifiée selon nous... en nous basant sur une baisse théorique et conservatrice de la NAV de 30% (similaire à celle enregistrée par Wendel au T1), alors même que certains actifs sont très résilients, nous arriverions à une NAV de 55 E par action, soit une décote actuelle de 24%, contre -21% sur une moyenne 3 ans... ' indique Oddo.



' Ne croyant pas du tout à une baisse de la NAV de -30% lors du S1, nous restons clairement à l'achat sur ce titre. Le titre fait partie de la sélection Midcap S1 2020 '. L'objectif de cours est fixé à 57,9 E.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EURAZEO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok