Eurazeo : Cession par Idinvest Partners de TeleClinic

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la cession par Idinvest Partners de TeleClinic, plateforme leader de la télémédecine en Allemagne. Cette vente est réalisé au groupe suisse Zur Rose, acteur pharmaceutique mondial et leader européen de la e-pharmacie.



' Fondée en 2015, et entrée au portefeuille Venture d'Eurazeo en 2018, TeleClinic a été pionnière dans le développement de la téléconsultation et des ordonnances électroniques remboursées par la sécurité sociale allemande ' indique le groupe.



' Cette cession, réalisée seulement 2 ans après son investissement, confirme la stratégie Venture d'Eurazeo déployée depuis déjà 5 ans dans le secteur de la santé digitale '.



