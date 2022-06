Eurazeo : Cession des 51% restants dans Trader Interactive

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la cession de sa participation résiduelle de 51% dans Trader Interactive, société de places de marché et fournisseur de services aux concessionnaires pour les véhicules de loisirs et les équipements professionnels aux Etats-Unis.



Cette cession à carsales, la plus grande place de marché en ligne de véhicules en Australie, avec une présence croissante en Amérique latine et en Asie, fait suite à l'acquisition par carsales, en août 2021, de 49% de Trader Interactive.



Cet accord valorise Trader Interactive à près de 1,9 milliard de dollars, soit 25 fois l'EBITDA ajusté 2021 et la vente de ces 51% devrait générer environ 350 millions de dollars pour Eurazeo et ses partenaires, dont 238 millions pour la quote-part Eurazeo.



'Depuis 2017, avec le soutien de l'équipe de Mid-large buyout d'Eurazeo et de son partenaire, Goldman Sachs Asset Management, Trader Interactive a considérablement renforcé sa position de leader sur l'ensemble de ses secteurs d'activité', souligne Eurazeo.



