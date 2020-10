Eurazeo : C2S se renforce en Franche-Comté

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo Patrimoine, pôle d'Eurazeo spécialisé dans l'immobilier et dans les sociétés détenant et exploitant leurs actifs physiques, annonce que le groupe C2S intensifie son développement avec l'acquisition de quatre cliniques en Franche-Comté.



L'intégration de ces établissements (clinique Saint-Vincent et polyclinique de Franche-Comté à Besançon, clinique Saint-Pierre à Pontarlier et clinique du Parc à Dole), va permettre à C2S de former un pôle territorial de santé de premier plan dans la région.



Depuis l'acquisition de C2S en 2018, Eurazeo Patrimoine a soutenu le groupe en lui apportant les ressources humaines et financières nécessaires à son développement, contribuant ainsi à faire doubler son activité en trois ans.



