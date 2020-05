Eurazeo : Baisse de 4,5% du CA économique au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce un chiffre d'affaires économique en baisse de 4,5% au premier trimestre 2020, à périmètre constant, à 1.321,7 millions d'euros, chiffre d'affaires qui aurait été stable hors segment voyages et loisirs avec un retrait au mois de mars de seulement 7%.



Au 31 mars 2020, les actifs sous Gestion d'Eurazeo s'élèvent à 18,8 milliards d'euros, dont 12,6 milliards de capitaux gérés pour le compte d'investisseurs partenaires et 6,2 milliards d'euros de capitaux permanents du groupe.



La mise à jour des titres cotés, de la trésorerie et des éventuelles variations en cas d'acquisitions et cessions, conduisent en effet à un Actif Net Réévalué de 6,2 milliards, soit 78,4 euros par action au 31 mars.



