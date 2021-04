Eurazeo : Antonio Weiss rejoint l'advisory council

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la nomination d'Antonio Weiss, ancien conseiller principal du Secrétaire américain au Trésor pendant la présidence de Barack Obama, comme membre de son advisory council.



Outre ses fonctions dans l'administration Obama, Antonio Weiss a passé plus de vingt ans chez Lazard, dont il a été associé-gérant et responsable-monde de la banque d'investissement.



Il apportera à Eurazeo sa vision des principaux enjeux économiques, son expertise reconnue des marchés financiers, des secteurs d'investissement porteurs, de la gestion d'actifs et du monde international des affaires.



