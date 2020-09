Eurazeo : Acquisition du solde des actions d'Idinvest Partners

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce l'acquisition par anticipation du solde des actions ordinaires existantes d'Idinvest Partners.



Eurazeo détient déjà 80 % du capital d'Idinvest Partners et va acquérir les 20% restant.



' Cette acquisition permettra à chacune des sociétés de portefeuille de bénéficier pleinement des ressources financières et humaines d'Eurazeo et au nouvel ensemble de s'appuyer encore davantage sur la force et la complémentarité de ses équipes en matière d'investissement, de levée de fonds et d'expertises opérationnelles ' indique la direction.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EURAZEO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok