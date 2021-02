Eurazeo : Acquisition de Millbrook par UTAC CERAM

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo PME, qui accompagne UTAC CERAM depuis septembre 2020, annonce la réalisation de l'acquisition par ce dernier du groupe britannique Millbrook, portant l'investissement des fonds gérés par Eurazeo PME à l'issue de cette opération à environ 115 millions d'euros.



Millbrook (83 millions de livre sterling de CA en 2019) fournit des services et des systèmes de test, de validation des véhicules à des acteurs des secteurs de l'automobile, des transports, des pneumatiques, de la pétrochimie ou de la défense.



Cette acquisition stratégique permet à UTAC CERAM de doubler son chiffre d'affaires avec un volume de vente en 2021 attendu à environ 180 millions d'euros et de renforcer son positionnement sur les nouvelles technologies.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.