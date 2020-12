Eurazeo : Acquisition d'un ensemble de bureaux à Londres

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo Patrimoine, pôle d'Eurazeo spécialisé dans l'investissement dans des actifs physiques, annonce un accord avec Derwent Londres en vue de l'acquisition de Johnson Estate, ensemble immobilier de bureaux composé de quatre immeubles de 18.000 m2.



Cette acquisition constituera le deuxième investissement du partenariat entre Eurazeo Patrimoine et Arax Properties, mis en place en mars 2019. Elle représentera pour Eurazeo un investissement en fonds propres d'environ 80 millions d'euros.



Situés dans le quartier londonien de Farringdon, ces immeubles feront l'objet d'un programme d'investissement permettant de capturer leur potentiel de réversion locative et ainsi d'améliorer significativement leur valorisation.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.