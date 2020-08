Eurazeo : A obtenu la note A+ aux UN PRI

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce avoir obtenu la note la plus élevée A+ dans les quatre catégories d'évaluation afférentes à ses métiers.



Lancés en 2006, les Principes pour l'investissement responsables des Nations Unies (UN PRI) sont la première initiative mondiale en matière d'investissement responsable avec plus de 3000 signataires à travers le monde.



En 2020, Eurazeo reçoit la meilleure note A+ dans 4 catégories d'évaluation : Strategy & Governance, Private Equity (indirect), Fixed Income (direct), Private Equity (direct).



Virginie Morgon, présidente du Directoire d'Eurazeo, a déclaré : ' Eurazeo a été pionnière parmi nos pairs sur les sujets de RSE, de gouvernance, d'inclusion et de sobriété environnementale.'



