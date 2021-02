Eurazeo : 340 ME d'engagements pour sa stratégie Growth

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo a conclu un accord avec un groupe d'investisseurs internationaux qui lui fournira 340 ME pour financer sa stratégie Eurazeo Growth.



Les investisseurs s'engagent dans un fonds qui acquerra 32% d'actifs d'Eurazeo Growth figurant jusqu'à présent au bilan d'Eurazeo.



' Eurazeo reste pleinement engagé dans l'accompagnement de ces sociétés, conservant 68% de sa participation initiale et en gardera le plein contrôle dans le cadre de la gestion du fonds ' indique la direction.



Eurazeo recevra au titre de cette opération des liquidités à hauteur de 215 ME.



'Les investisseurs comprennent des institutionnels de premier ordre d'Europe et d'Amérique du Nord qui, ensemble, gèrent plus de 500MdsE d'actifs'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.