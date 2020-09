Essilorluxottica : Projet de lunettes intelligentes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la conférence annuelle Facebook Connect, diffusée en ligne, Facebook et EssilorLuxottica annoncent un partenariat pluriannuel pour le développement d'une nouvelle génération de lunettes intelligentes.



Ce partenariat combinera les applications et technologies de Facebook avec le leadership et les marques emblématiques de Luxottica et l'expertise d'Essilor dans les verres de lunettes 'pour aider les consommateurs à être mieux connectés avec leurs amis et leur famille'.



Ce premier produit commun sera commercialisé sous la marque Ray-Ban. Le nom, les spécifications, les fonctionnalités, le prix et d'autres informations sur le produit seront communiqués en amont du lancement prévu en 2021.



