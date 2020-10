Essilorluxottica : Berenberg confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans une note parue en début de matinée, les analystes de Berenberg font remarquer que le titre EssilorLuxottica a sous-performé depuis le début de l'année, en reculant de 15%, mais soulignent que cette sous-performance ne concerne pas les fondamentaux du groupe.



'Nous percevons en conséquence une opportunité pour faire l'acquisition de l'un des dossiers les plus attrayants sur le marché de la consommation', expliquent les analystes, qui estiment que plusieurs catalyseurs de court terme devraient permettre une revalorisation de l'action.



Leur recommandation est maintenue à l'achat, avec un objectif de cours toujours établi à 150 euros.



