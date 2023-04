Esker : Stifel relève son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel relève son conseil sur Esker de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours laissé à 175 euros, jugeant le recul du titre de près de 25% en trois mois 'exagéré compte tenu des fondamentaux, de la croissance et de l'excellence opérationnelle de la société'.



Le broker s'attend à ce que le spécialiste de la dématérialisation de documents affiche pour le premier trimestre 'une croissance solide des revenus, mais de faibles prises de commandes du fait du ralentissement économique, en particulier en France'.



Stifel estime néanmoins que le ralentissement des prises de commandes au cours de 2023 semble être bien intégré dans le cours de Bourse et que l'entreprise est revenue à des niveaux de valorisation attractifs.



