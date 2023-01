Esker : Stifel n'est plus à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel dégrade sa recommandation sur Esker de 'achat' à 'conserver' malgré un objectif de cours remonté de 155 à 175 euros, soulignant que le titre se traite déjà à plus de 50 fois le BPA attendu pour 2023, et sur un ratio VE/EBITDA 2024 proche de 25 fois.



Si après la publication de chiffres 2022 solides, il dégrade sa position en l'absence de nouveau catalyseur, le broker pense que le titre dispose encore d'un potentiel de doublement dans les trois à cinq prochaines années.



'La société conserve un ratio croissance / qualité exceptionnel et devrait voir un accroissement graduel de l'intérêt spéculatif dans les années à venir', juge en effet Stifel dans le résumé de sa note de recherche.



