Esker : Soutenu par une initiation de broker

(CercleFinance.com) - Esker gagne près de 2% sur fond d'une initiation de couverture chez Stifel avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 155 euros sur l'action du spécialiste de la dématérialisation des opérations de back-office.



Mettant en avant 'un retour à des niveaux de valorisation attractifs, tiré par la tendance à la numérisation et un modèle SaaS particulièrement attractif', le broker estime que la société 'présente le meilleur ratio croissance/rentabilité de son secteur'.



