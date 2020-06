Esker : Renforce son partenariat avec KPMG Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Le groupe Esker et KPMG Pays-Bas, cabinet spécialisé dans l'audit, le conseil et l'expertise comptable, annoncent aujourd'hui le renforcement de leur partenariat.



'Dans le cadre de cet accord, KPMG Pays-Bas fournira des services de consulting, d'implémentation et de support pour les solutions Procure-to-Pay et Order-to-Cash d'Esker', indique Esker.



Ce partenariat avait été annoncé l'an dernier.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ESKER en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok