Esker : Prévision de croissance relevée pour 2023

(CercleFinance.com) - Compte tenu de la performance de son premier trimestre 2023, Esker annonce relever sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'année, pour la placer entre 13 et 15%, tout en visant une profitabilité entre 12 et 14% du chiffre d'affaires.



Le groupe de solutions de dématérialisation affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre de 42,8 millions d'euros, en croissance de 17% (+15% à taux de change et périmètre constants), lui permettant de réaliser 'à nouveau le meilleur trimestre de son histoire'.



Esker revendique en outre le troisième meilleur trimestre de son histoire en termes de prises de commandes, avec une valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés sur la période de 4,12 millions d'euros, en progression de 19% à taux de change constant.



