Esker : Objectif de croissance relevé pour 2023

(CercleFinance.com) - Compte tenu de sa performance du premier semestre, Esker relève son objectif de croissance organique pour l'ensemble de 2023, pour désormais viser entre +14 et +15%, avec une marge d'exploitation comprise entre 12 et 14% du chiffre d'affaires.



Tiré par l'activité SaaS (+20% à changes constants), le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2023 s'est accru de 13% à 45,1 millions d'euros (+15% à taux de change constants) portant le cumul semestriel à 87,9 millions (+16% à changes constants).



Esker ajoute avoir enregistré le meilleur semestre de son histoire en termes de prises de commandes, avec une valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours de cette période de neuf millions d'euros, en progression de 18%.



