Esker : Hausse de 51,5% du dividende annuel

(CercleFinance.com) - Esker annonce le versement d'un dividende de 0,5 euro par action au titre de l'exercice 2020, soit une hausse de 51,5% par rapport à 2019.



De plus, les actionnaires détenant leurs titres au nominatif ou nominatif administré, depuis au moins 2 ans se verront attribuer une prime de fidélité de 10% soit un dividende majoré à 0,55 E par action.



Compte tenu de l'excellente performance du premier trimestre 2021, Esker a relevé sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'année de 15% à 16% ce qui devrait porter le chiffre d'affaires du Groupe aux alentours de 130 ME si la parité euro/dollar reste inchangée.



