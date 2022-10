Esker : En berne après son CA de 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Esker recule de 4%, au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 à 40,4 millions d'euros, en croissance de 21% en données publiées et de 13% à taux de change constant par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.



Pour les neuf premiers mois de l'année, les ventes du groupe de solutions de dématérialisation de documents s'établissent à 116,8 millions d'euros, en progression de 19% en données publiées (+13% à taux de change constant).



Compte tenu de la performance du troisième trimestre et malgré l'accumulation d'incertitudes économiques, Esker confirme ses objectifs annuels de croissance organique du chiffre d'affaires entre 12 et 14% et de profitabilité entre 13 et 15%.



