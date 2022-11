Esker : Développement de la PDP avec Quadient

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Esker et Quadient annoncent développer la future Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) de l'administration, une 'solution innovante, facilement déployable et évolutive pour répondre à la loi de finances 2024-2026'.



En effet, la nouvelle loi de finances prévoit que les factures échangées entre assujettis à la TVA soient transmises électroniquement dans un format de données structurées (UBL, UNCEFACT CII) ou hybrides (Factur-X).



La PDP qui sera agréée par l'État aura pour rôle d'envoyer ou de recevoir les factures électroniques entre les parties, et de transmettre les données de facturations obligatoires au portail public de facturation, ainsi que l'e-reporting des données de transaction.



