Esker : Dans le vert après son CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Esker gagne 3% au lendemain de l'annonce par le groupe de solutions de dématérialisation de documents, d'un chiffre d'affaires de 33,4 millions d'euros pour le deuxième trimestre, en croissance de 28% (+32% en organique) et dépassant de 6% l'attente d'Oddo BHF.



'La dynamique se confirme et Esker se dirige vers une nouvelle année record', salue le bureau d'études, ajoutant que ceci 'permet à Esker de relever à nouveau sa guidance de croissance organique (17% vs 16%) avec une saisonnalité plus traditionnelle sur les marges'.



'Le momentum reste excellent, et en dépit de performances opérationnelles supérieures à la moyenne des pairs, et d'un cours sur des plus hauts historiques, Esker se traite toujours avec une décote de plus de 20% vis-à-vis des pairs Cloud', ajoute Oddo.



