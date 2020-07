Esker : Bien orienté avec une note de broker

(CercleFinance.com) - Esker gagne plus de 2% avec le soutien de Berenberg qui initie une couverture à 'achat' avec un objectif de cours de 165 euros, l'appréciant pour 'sa forte capacité à capturer de la croissance sur le marché en progression structurelle de la facturation électronique'.



'De plus nous estimons que sa forte génération de cash-flow et sa position de bilan permettent un potentiel de hausse de l'ordre de 20% pour le BPA grâce à des opérations de croissance externe', ajoute le broker dans le résumé de sa note.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ESKER en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok