Esi group : Le spécialiste des solutions de prototypage virtuel ESI Group discute de son potentiel rachat

(BFM Bourse) - La société a indiqué échanger avec des tiers après avoir reçu des propositions de rachat non engageantes.

Coté en Bourse depuis juillet 2000, ESI Group va-t-elle quitter la place parisienne? La société spécialiste des logiciels offrant des solutions de prototypage virtuel pourrait en tout cas changer de propriétaire.

Bloomberg avait, mercredi soir, allumé la mèche en rapportant que l'entreprise travaillait avec des conseillers pour examiner une vente potentielle. L'agence de presse américaine citait, parmi les candidats intéressés, des fonds de capital-investissement, mais aussi le ténor français de la conception et fabrication assistée par ordinateurs (CFAO) Dassault Systèmes. Contacté, un porte-parole du groupe français pensionnaire du CAC 40 n'était pas disponible dans l'immédiat pour apporter un commentaire.

Bond de l'action

A la suite de ces informations de presse, ESI a publié un communiqué, confirmant des discussions.

"Dans le contexte des rumeurs récentes parues dans la presse, ESI Group indique être actuellement en discussions préliminaires avec certains tiers suite à la réception de propositions non-engageantes portant sur une potentielle acquisition de la société", a déclaré l'entreprise, qui ajoute qu'il n'y a pas de "certitude à ce stade" que ces discussions aboutissent à une opération ou un accord.

"ESI Group communiquera sur tout développement significatif éventuel en temps utile et conformément aux exigences réglementaires", ajoute la société.

A la Bourse de Paris, l'action ESI Group a logiquement décollé, bénéficiant de la spéculation sur un potentiel rachat, qui serait synonyme de prime pour les actionnaires de l'entreprise. L'action s'est adjugée 11,7% mercredi et prend encore 6,5% ce jeudi vers 10h20, portant la capitalisation boursière de la société à 650 millions d'euros.

Accélération de la croissance

Fondée en 1973, ESI Group emploie environ 1.000 personnes dans le monde. L'an passé, la société a dégagé des revenus de 130 millions d'euros en croissance de 2,1% hors effets de changes tandis que sa marge opérationnelle s'élevait à 17,5%.

La dynamique de croissance de la société s'est toutefois amplifiée au premier trimestre, avec une croissance de 7,2% à taux de changes constants, grâce à une progression de 10,1% de ses licences. Pour TP ICAP Midcap, la société a commencé à voir "les premiers fruits d'un gros travail de refondation" avec un recentrage sur son cœur de métier qui doit permettre d'accélérer sa croissance.

ESI avait présenté à l'automne 2021 un plan stratégique actant ce recentrage baptisé "OneESI 2024 – Focus to Grow" et qui comme son nom l'indique met le cap sur la croissance. En septembre 2022, l'entreprise avait tenu une journée dédiée aux investisseurs, établissant ses perspectives sur plusieurs années, à savoir une progression du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7% en 2023, 6% et 9% en 2024, et 7% et 10% en 2025. La marge opérationnelle, elle, doit progressivement monter pour atteindre plus de 20% en 2025.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse