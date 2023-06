Esi group : Keysight va racheter le spécialiste des solutions de prototypage virtuel ESI Group, qui flambe en Bourse

(BFM Bourse) - L'action du spécialiste français du prototypage virtuel flambe de près de 50% après la proposition de rachat de l'américain Keysight. La société, cotée à la Bourse de Paris depuis juillet 2000, devrait quitter la place parisienne d'ici la fin de l'année.

La société spécialisée dans les solutions de prototypage virtuel ESI Group est bien sur le point de changer de propriétaire. Ce changement va probablement marquer la fin de l'histoire boursière d'ESI Group entamée en juillet 2000, en pleine bulle Internet. C'est donc une entreprise des services numériques de plus qui va quitter la cote parisienne. Ces dernières sont régulièrement la cible d'offres publiques d'achat.

Et l'opération du jour témoigne de l'attrait des prédateurs pour ce secteur fortement éclaté en France à l'image de Keysight. Cette société américaine a en effet remis une offre ferme à certains actionnaires de l'entreprise fondée en 1973, en vue de procéder à l'acquisition d'un bloc de contrôle représentant au total 50,6% du capital social et 55,8% des droits de vote d'ESI Group.

Le groupe américain a proposé 155 euros par action en espèces pour faire l'acquisition de ce bloc de contrôle. Le prix retenu extériorise une prime de 54,2% par rapport au cours de clôture de mardi soir (100,5 euros), une prime qui monte à 72% par rapport au cours de clôture du 17 mai dernier. ESI Group cotait alors de 90 euros, juste avant que la société ne confirme bien faire l'objet de marques d’intérêt.

Un cours qui s'envole à la Bourse de Paris

Mi-mai, les projecteurs étaient braqués sur ESI Group , à la suite d'informations de Bloomberg rapportant que l'entreprise travaillait avec des conseillers pour examiner une vente potentielle. L'agence de presse citait parmi les candidats intéressés, des fonds de capital-investissement, mais aussi le ténor français de la conception et fabrication assistée par ordinateurs (CFAO) Dassault Systèmes.

La société avait alors été contrainte de sortir du bois et avait bien confirmé échanger avec des tiers après avoir reçu des propositions de rachat non engageantes.

Cette fois-ci, les rumeurs se sont muées en une proposition ferme de la part de Keysight. A la Bourse de Paris, la réaction ne s'est pas fait attendre, ESI Group flambe de 47,3% à 148 euros, vers 15h00, pour se rapprocher logiquement du prix proposé par le groupe américain.

L'offre de Keysight qui valorise ESI Group environ 913 millions d'euros, sera suivie d'un dépôt d'un projet d'offre publique d'achat obligatoire (OPA) portant sur le solde des actions ESI Group en circulation. Dans le cas où le seuil réglementaire de 90% du capital serait franchi, Keysight procédera à la mise en œuvre d'une offre de retrait sur le spécialiste des solutions de prototypage virtuel.

Selon le calendrier indicatif de l'offre fourni par ESI Group, la réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre, tandis que le dépôt de l'offre subséquente suivra peu de temps après...

Une brique technologique

Pour Keysight, le rachat d'ESI Group va apporter une brique technologique supplémentaire. Le groupe américain va intégrer les logiciels du Français dans son portefeuille de tests électroniques et pourra ainsi étendre capacités de prototypage virtuel dans le secteur de l'ingénierie assistée par ordinateur.

L’entreprise, qui a fêté ses 50 ans cette année, emploie environ 1000 personnes dans le monde. L'an passé, la société a dégagé des revenus de 130 millions d'euros en croissance de 2,1% hors effets de changes tandis que sa marge opérationnelle s'élevait à 17,5%.

En septembre 2022, l'entreprise avait tenu une journée dédiée aux investisseurs, établissant ses perspectives sur plusieurs années, à savoir une progression du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7% en 2023, 6% et 9% en 2024, et 7% et 10% en 2025. La marge opérationnelle, elle, doit progressivement monter pour atteindre plus de 20% en 2025. L'avenir d'ESI Group va finalement donc s'écrire autrement après la proposition de rachat de Keyshight annoncée mercredi soir....

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse