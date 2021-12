Eramet : Malgré une fraude d'ampleur, Eramet limite son recul en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe métallurgiste français s'est déclaré visé par une fraude financière, au sein même de son service de gestion de trésorerie, pour un montant estimé à 45 millions d'euros à ce jour. Ayant déjà pris les mesures disciplinaires à l'égard du personnel impliqué, Eramet va porter plainte au pénal et envisage de renforcer son dispositif de contrôle interne pour prévenir de tels agissements.

Cela ne représente certes "que" 2% de la trésorerie totale du groupe selon le dernier relevé (1,944 milliard d'euros au 30 juin dernier), mais c'est un trou considérable que vient d'identifier Eramet : le groupe métallurgiste a averti mardi qu'il avait identifié une fraude financière au sein de sa gestion de trésorerie, au siège du groupe, d'un montant estimé à 45 millions d'euros.

Eramet indique avoir évidemment diligenté immédiatement les enquêtes nécessaires, mobilisé toutes les ressources internes et externes requises pour mettre fin à ces activités frauduleuses et engagé les actions palliatives. Le groupe "a pris les mesures disciplinaires d’effet immédiat à l’encontre du personnel identifié", sans préciser le nombre de personnes impliquées, et va porter plainte auprès des autorités pénales.

L'entreprise n'exclut pas de pouvoir réduire l’impact de cette fraude. Le montant de 45 millions d'euros environ évalué à ce jour pourrait notamment être diminué en fonction des assurances et de la mise en œuvre des actions légales. L'impact sera comptabilisé dans le résultat opérationnel au titre de l’exercice 2021. A titre indicatif, Eramet a pour objectif de dégager en 2021 un Ebitda (schématiquement, un poste équivalent au résultat opérationnel augmenté des amortissements et dépréciations) proche de 1 milliard d'euros cette année.

Le Conseil d’administration d’Eramet a été informé de la situation et suivra, avec l’assistance du comité d’audit l’avancement des enquêtes et de la mise en œuvre des mesures correctives. En complément de tous les contrôles existants, Eramet examinera toute mesure additionnelle pour encore renforcer son dispositif de contrôle interne et prévenir de tels agissements frauduleux.

En Bourse, le titre enregistrait mardi vers 9h40 un recul limité de 0,43% à 70,05 euros, soit à peine une dizaine de millions d'euros de capitalisation de moins que la veille, suggérant que les investisseurs parient effectivement sur un impact in fine plus faible.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse