Eramet : Les analystes de Stifel pensent que l'action du groupe minier Eramet peut encore bondir de 50%

(BFM Bourse) - Le bureau d'études a initié son conseil à l'achat sur la société ce lundi, avec un objectif de cours de plus de 140 euros. Stifel voit des perspectives prometteuses pour le groupe profondément restructuré.

Dans un marché amorphe ce lundi, la lueur d'éclat vient d'Eramet. Le groupe minier et métallurgique se distingue, prenant 3,3% vers 13h10, et signant la plus forte hausse du SBF 120.

La société dirigée et présidée par Christel Bories bénéficie d'une initiation de couverture de la part de Stifel qui recommande d'acheter l'action et a défini un objectif de cours de 140 euros, soit plus de 50% de potentiel par rapport au cours actuel de 92 euros.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Depuis le début de l'année, la société n'affiche qu'une progression de 9,5%, inférieure à celle du SBF 120 (+11,5%). "Eramet, qui souffre actuellement du fort ralentissement mondial et de la chute des prix des métaux, se négocie sur des multiples de bas de cycle", souligne Stifel. Une valorisation déprimée qui ne reflète pas plusieurs éléments selon le bureau d'études.

Une rentabilité plus importante

Notamment sa rentabilité intrinsèque. Stifel met ainsi en avant les efforts accomplis par l'entreprise depuis l'arrivée en 2017 de Christel Bories. "Mal géré pendant des années, le groupe a opéré un redressement spectaculaire sous l'impulsion" de cette nouvelle dirigeante et a affiché en 2022 une rentabilité des capitaux employés de plus de 30%, fait valoir la banque d'investissement.

Eramet possède aussi des sites de production efficaces. Stifel explique que sa mine de manganèse au Gabon se situe parmi les plus performantes au monde en matière de coûts, tout comme la mine de nickel de Weda Bay, en Indonésie, dans laquelle Eramet possède une participation économique de 38,7% .

Grâce à ces atouts sur le plan opérationnel, Eramet devrait être capable de générer un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de plus de 1 milliard d'euros en 2023, d'après les prévisions de la banque, contre 900 millions en 2017, une année qui constituait le point haut du cycle économique.

Vers un rerating?

"Si, comme cela est probable sur un horizon de 12 mois, le point bas du cycle est atteint et les perspectives s'améliorent, le 'rerating' [appréciation des multiples boursier, NDLR] du titre pourrait être impressionnant", juge Stifel.

La banque note également que la croissance de la société sera soutenue à moyen terme par le lithium, matériau indispensable aux batteries des véhicules électriques, avec le démarrage, en 2024, du gisement de Centenario en Argentine. "Dans un premier temps, ce projet devrait augmenter le bénéfice sous-jacent du groupe de plus de 10 %, mais pourrait à terme rapporter trois fois plus", note Stifel.

Les arguments de la banque sont grosso modo les mêmes que ceux d'Oddo BHF qui était passé à "surperformance" en février sur l'action avec un objectif de cours similaire, soit 141 euros. Le bureau d'études vantait notamment la rentabilité de Comilog, filiale gabonaise d'Eramet, et là encore, son potentiel de croissance dans le lithium.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse