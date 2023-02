Eramet : Pour les analystes d'Oddo BHF, la minière Eramet a tout d'une grande

(BFM Bourse) - Le bureau d'étude a relevé sa recommandation sur l'action à "surperformance" contre "neutre", avec un objectif de cours à 141 euros, soit un potentiel de près de 40%. Le groupe minier et métallurgique bondit à la Bourse de Paris.

Valeur cyclique par essence, Eramet a connu un parcours boursier en dents de scie. En mars 2022, le groupe minier et métallurgique avait atteint un plus haut de plus de 10 ans, autour de 166 euros, avant de chuter sous les 100 euros, en raison de l'évolution sinusoïdale des prix des métaux sur le marché.

Au point, selon Oddo BHF, de tomber à des niveaux de valorisation injustement décotés par rapport à ses comparables boursiers. Le bureau d'études a relevé ce mercredi sa recommandation à "surperformance" contre "neutre" précédemment et son objectif de cours de 86 euros à 141 euros dans une note intitulée "elle a tout d'une grande!", référence à une célèbre publicité pour une voiture. Ce qui permet au cours de Bourse de bondir, l'action progressant de 15,1% vers 14h15, signant la plus forte progression de l'indice SBF 120.

Redressement des prix du minerai de manganèse

"Eramet a été vulnérable à la dégradation de la conjoncture économique à partir du second semestre via la chute des cours des matières premières combinée au maintien de prix élevés des intrants et de l’énergie. La business unit [division, NDLR] Manganèse, de loin la première du groupe avec 86% de l’Ebitda 2022 [l'excédent brut d'exploitation attendu pour 2022, NDLR], est en première ligne", souligne le bureau d'études.

Toutefois Oddo BHF observe que le prix du minerai a rebondi sensiblement par rapport aux plus bas atteints en octobre, ce qui "allié à la hausse de la production et au maintien d'un cash cost [les coûts directs liés à l'extraction et au traitement du minerai, NDLR] bas permet d'envisager un rebond des résultats au second semestre 2023". Oddo BHF explique qu'à ce titre Comilog, la filiale gabonaise d'Eramet est "un des producteurs les plus rentables" grâce notamment à un réseau logistique très performant.

Des projets créateurs de valeur

Si pour l'heure, Eramet reste encore très dépendante des métaux traditionnels (manganèse, donc, mais également le nickel de classe 2, dont les prix sont très dépendants de l'acier), le groupe minier devrait voir sa croissance être portée par les métaux de transition dès 2024. Le gisement de lithium de Centenario en Argentine devrait ainsi entrer en fonction l'année prochaine et, selon Oddo BHF, pourrait représenter un quart de l'Ebitda du groupe en 2025, avec un pic d'Ebitda de 573 millions de dollars en 2026 qui tomberait ainsi à 307 millions de dollars en 2028.

D'autres projets ont un potentiel plus éloigné d'après le bureau d'études. Il s'agit d'un projet de préfaisabilité pour un doublement de la capacité du projet de Centenario ainsi qu'un projet de saumure géothermales dans le Bas-Rhin, en partenariat avec Electricité de Strasbourg. Ce dernier exploite actuellement une centrale à Rittershoffen qui produit de l'électricité à partir des saumures. "Le projet des deux partenaires prévoit que les saumures pompées soient en parallèle filtrées pour capter le lithium contenu dans l'eau à l’aide du procédé d’extraction directe d’Eramet avant d'être réinjectées dans le sol", explique Oddo BHF.

Un Ebitda voué à une forte progression

Autre projet cité par le bureau d'études, cette fois, dans le nickel-cobalt de qualité batterie, celui de Sonic Bay, mené avec le chimiste BASF, dont la décision d'investissement semble "imminente" pour Oddo et avec une entrée en services au début de 2026. Ce projet pourrait générer un Ebitda de long terme de 850 millions de dollars et "améliorerait significativement le positionnement d’Eramet sur la chaîne de valeur du nickel", souligne Oddo BHF.

Au-delà de ces atouts stratégiques, le groupe devrait "encore générer des flux de trésorerie libres élevés, ce qui combiné à une structure financière désormais saine (levier net de 0,4x) augmentera la marge de manœuvre pour les investissements et la rémunération des actionnaires", explique le bureau d'études. L'Ebitda du groupe devrait lui bondir de 42% en 2024 puis 27% en 2025 à 1,95 milliards, selon ses projections.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse