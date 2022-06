Eramet : La signature du contrat de vente d'Aubert & Duval profite à Eramet

(BFM Bourse) - Après consultation des instances représentatives du personnel du fabricant de pièces métallurgiques de hautes performances, Eramet a conclu la cession d'Aubert & Duval à un consortium français d'aéronautique. Le groupe se recentre ainsi sur ses activités minières et métallurgiques, en surfant sur la demande liée à la transition énergétique.

Annoncée en février par Eramet, la vente de la société Aubert & Duval est désormais actée, le protocole d’accord non engageant ayant laissé place à un contrat de cession en bonne et due forme. Le titre progressait de 7,34% à 111,20 euros, correspondant à une capitalisation de 3,2 milliards d'euros.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Après consultation des instances représentatives du personnel de sa filiale, qui compte 4100 salariés, Eramet a annoncé signé le contrat de vente au consortium composé d’Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital, a fait savoir le groupe mardi matin.

L’opération devrait être finalisée d’ici la fin d’année, sous réserve de la levée de conditions suspensives, dont l’obtention d’autorisations règlementaires.

Un leader des aciers hautes performances

Fondé en 1907, Aubert & Duval est l’un des leaders mondiaux des aciers hautes performances, des superalliages, du titane et de l'aluminium. Spécialiste des pièces forgées ou matricées, l'entreprise fournit aussi bien le secteur aéronautique (aérostructures, moteurs, spatial...), l'énergie (nucléaire, turbines...), mais aussi la défense. C’est un fournisseur de référence de produits forgés et laminés pour les petits, moyens et gros calibres, les pièces critiques de sous-marins, les disques de turbines pour les avions militaires et les missiles etc. Aubert & Duval est également présent dans certaines spécialités de l'automobile et des sports mécaniques, des dispositifs médicaux ou encore de l'outillage de précision.

La cession devrait être effective d'ici la fin 2022, complétant ainsi le recentrage d'Eramet sur ses activités amont et son développement dans les métaux pour la transition énergétique.

Selon les termes communiqués en février, la vente s’effectuerait sur la base d’une valeur d’entreprise de 95 millions d'euros. La transaction a déjà été prise en compte dans les résultats de 2021, contribuant pour 340 millions d'euros à la perte nette des activités en cours de cession, et sans impact sur l'endettement.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse