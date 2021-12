Eramet : Une fraude financière identifiée au sein du groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe minier et métallurgique Eramet a déclaré mardi avoir identifié une fraude financière au sein du service de gestion de trésorerie de son siège parisien.



Dans un communiqué, Eramet souligne avoir immédiatement diligenté les enquêtes nécessaires et avoir mobilisé ses ressources afin de mettre fin à ces activités frauduleuses.



Le groupe explique qu'il va porter plainte auprès des autorités pénales après avoir déjà pris les mesures disciplinaires, avec effet immédiat, à l'encontre du personnel identifié.



Eramet dit avoir l'intention de prendre toutes les mesures possibles afin de réduire les conséquences de cette fraude sur ses comptes, dont l'impact financier est déjà estimé à 45 millions d'euros (avant assurances et mise en oeuvre des actions légales).



Ce montant sera comptabilisé dans le résultat opérationnel au titre de l'exercice 2021.



Suite à ces révélations, le titre cédait plus de 1% mardi dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.