Eramet : Suspension d'objectifs pour 2020

(CercleFinance.com) - N'étant pas en mesure à date de quantifier de façon précise l'impact de la pandémie, Eramet a décidé de suspendre la guidance de production et d'EBITDA 2020. Il fournira une mise à jour des perspectives pour 2020 une fois qu'il disposera de plus de visibilité.



Le groupe de métaux a tiré l'ensemble de ses lignes de crédit par précaution. Les mesures de préservation de la trésorerie ont également été renforcées et accélérées afin de préserver la liquidité et les capacités de financement.



'A date, les productions minières et métallurgiques ne sont pas affectées de façon significative, la situation pouvant toutefois évoluer rapidement. Le niveau des commandes du premier trimestre reste globalement normal, notamment en Asie', ajoute Eramet.



