Eramet : Succès d'une émission d'obligations de 500 ME

(CercleFinance.com) - Eramet annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès le placement de sa première émission d'obligations liées au développement durable (sustainability-linked bonds).



Le placement porte sur un montant de 500 millions d'euros avec une échéance de 5 ans et un taux d'intérêt annuel de 7%.



' Cette Emission Obligataire a été favorablement accueillie par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels en France et à l'international, traduisant ainsi la confiance des investisseurs dans la solidité des fondamentaux du Groupe, sa croissance et ses perspectives ' indique la direction.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel